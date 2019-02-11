Романтический квест пройдет в Парке Горького в День влюбленных

В День святого Валентина, 14 февраля, в Парке Горького пройдет квест #можнопознакомиться. Молодым людям и девушкам раздадут стикеры с разделенными пополам словами, участники должны будут найти среди присутствующих недостающие половинки, говорится на сайте парка.
"В четверг, 14 февраля, с 18:00 до 23:00 перед входом на каток (между кассами павильонов 1 и 2), у арт-объекта из светящихся кубиков, гостям будут раздавать специальные стикеры со словами о любви: "романтика", "нежность", "чувства", "влюбленность" и другое", – говорится в сообщении.
Как уточняется, после того, как на катке нашелся обладатель второй части слова и пара "сложилась", можно отправиться в фотозону. Здесь можно взять жетон и попытать удачу в игровом автомате, сделать совместные фото и попытаться выиграть парные футболки для влюбленных.
Кроме того, любителей романтических прогулок ждут на пешеходном квесте "Лабиринт любви в Нескучном саду". Участникам предложат разобраться в лабиринте любовных историй Нескучного сада и отыскать образы известных пар на аллеях.
На катке "Ракета" на ВДНХ в День влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Для гостей также подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.
Специальную программу к празднику подготовил и Московский зоопарк. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.
По случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня.
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