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11 февраля, 14:55

Романтический квест пройдет в Парке Горького в День влюбленных

город досуг парки праздники

11 февраля, 14:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День святого Валентина, 14 февраля, в Парке Горького пройдет квест #можнопознакомиться. Молодым людям и девушкам раздадут стикеры с разделенными пополам словами, участники должны будут найти среди присутствующих недостающие половинки, говорится на сайте парка.

"В четверг, 14 февраля, с 18:00 до 23:00 перед входом на каток (между кассами павильонов 1 и 2), у арт-объекта из светящихся кубиков, гостям будут раздавать специальные стикеры со словами о любви: "романтика", "нежность", "чувства", "влюбленность" и другое", – говорится в сообщении.

Как уточняется, после того, как на катке нашелся обладатель второй части слова и пара "сложилась", можно отправиться в фотозону. Здесь можно взять жетон и попытать удачу в игровом автомате, сделать совместные фото и попытаться выиграть парные футболки для влюбленных.

Кроме того, любителей романтических прогулок ждут на пешеходном квесте "Лабиринт любви в Нескучном саду". Участникам предложат разобраться в лабиринте любовных историй Нескучного сада и отыскать образы известных пар на аллеях.

На катке "Ракета" на ВДНХ в День влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Для гостей также подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.

Специальную программу к празднику подготовил и Московский зоопарк. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.

По случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня.

город досуг парки праздники

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