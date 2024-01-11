Дом по реновации построят на Профсоюзной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Односекционный дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы. Здание появится по адресу улица Профсоюзная, земельный участок № 60. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, на месте двух старых пятиэтажек в Обручевском районе возведут новостройку с коммерческими помещениями на первом этаже. Входные группы расположат с двух сторон секции, между ними оборудуют вестибюль, место консьержа, колясочную и лифтовой холл, сказал Слободчиков. Он добавил, что на подземном этаже для жильцов сделают парковку на 65 мест, общая же площадь нового дома составит порядка 25 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что в доме будет 200 квартир, из которых 50 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные, еще 75 – трехкомнатные. Фасады дома облицуют рельефными терракотовыми панелями и алюминиевыми кассетами, также там установят корзины под кондиционеры.

На прилегающей территории обустроят проезды, тротуары и наземные парковки, установят детские и спортивные площадки, урны и лавочки, организуют места для отдыха, а также проведут освещение, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Уточняется, что строительство новостройки будет находиться под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора на каждом этапе. График проверок будет составлен после того, как застройщик подаст извещение о начале работ. В выездах на объект будут участвовать специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований строительных материалов и конструкций.

Ранее сообщалось, что возведение двух жилых корпусов по программе реновации началось в районе Южное Тушино. Глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что они появятся на Окружной улице, где сейчас идет разработка котлована. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на 2025 год.

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