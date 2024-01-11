Дети из регионов РФ посетили Москву в новогодние праздники по приглашению Собянина

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

С 3 по 8 января этого года столицу посетили дети из 23 российских регионов. Для них подготовили программу в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в город прибыли школьники в возрасте от 12 до 15 лет, среди них были ребята из многодетных и социально незащищенных семей, дети участников СВО, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. В январские праздники дети посмотрели новогодние представления в Кремле и Гостином Дворе, посетили Дарвиновский музей, Третьяковскую галерею, парк "Зарядье", Музей Победы и другие достопримечательности Москвы.

Прием делегаций осуществили столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей и комитет по туризму Москвы. Безопасности детей и контролю за их здоровьем уделили особое внимание.

По словам руководителя московского департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, каждый год по приглашению Сергея Собянина в столицу приезжают около 400 детей. Раньше, отметил он, для школьников готовили программу, которая состояла в основном из новогодних представлений. В этот раз благодаря проекту "Город открытий" программу разнообразили, указал Сучков. Он добавил, что в этом году всех детей распределили по десяти группам, у каждой из которых свой маршрут.

Уточняется, что международная выставка-форум "Россия" произвела на ребят большое впечатление. Вместе с экскурсоводами они посетили павильон № 75, где находятся экспозиции из 89 субъектов РФ. Школьники познакомились с достижениями своих регионов и оценили красоту и масштаб всей страны. Интерактивные стенды Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Тверской областей, Пермского и Красноярского края вызвали у школьников наибольший интерес.

Всего в рамках "Города открытий" дети посетили свыше 25 московских площадок по восьми образовательно-туристическим маршрутам, среди которых – "Транспорт и космос", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика" и другие. Школьники узнали больше о профессиях будущего, перспективных отраслях экономики и поучаствовали в направленных на профориентацию квестах.

Начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина указала, что в декабре прошлого года город стал столицей детского туризма. Москва привлекает познавательными проектами, развитой инфраструктурой для детского отдыха и событийной повесткой, рассказала она.

Так, ежегодный приезд в столицу детей из российских регионов способствует их духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, знакомит их с историей, культурой и достопримечательностями Москвы, вовлекает в соцпроекты и формирует активную гражданскую позицию. Кроме того, развивается детский образовательный туризм и укрепляется сотрудничество между столицей и другими регионами РФ.

Ранее сообщалось, что свыше 61 тысячи человек посетили елку мэра Москвы, которая проводилась с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Гостином Дворе. В праздничных мероприятиях поучаствовали 150 артистов, для которых специально сшили 284 костюма.

Кроме специально подготовленной новогодней программы, детям вручили вкусные подарки. Всего было подготовлено примерно 38 тонн сладостей.

Новый рекорд по посещаемости установлен на выставке-форуме "Россия" в 2024 году