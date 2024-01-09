Елку мэра Москвы в Гостином Дворе посетили более 61 тысячи зрителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 61 тысяч человек пришли на елку мэра Москвы, которая проводилась с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Гостином Дворе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Представления стали одним из главных новогодних событий для детей в столице", – сказано в сообщении.

Для жителей и гостей Москвы подготовили две программы: музыкальный спектакль "Новый год наоборот" и интерактив в фойе с играми и различными развлечениями. В мероприятиях поучаствовали 150 артистов, для которых специально сшили 284 костюма.

Приглашения на это мероприятие от Сергея Собянина могли получить те дети, которые выделились в учебе и спорте, а также являлись лауреатами различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы. На елку пригласили и детей из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто остался без попечения родителей.

При этом в праздничном мероприятии поучаствовали и дети мобилизованных, а также малыши из новых регионов России.

Кроме специально подготовленной новогодней программы, детям вручили вкусные подарки – в общей сложности примерно 38 тонн сладостей.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Исполни желание" в канун Нового года жители Москвы исполнили желания детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями. За все время проведения акции дети получили уже более 1300 подарков.



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