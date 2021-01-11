Движение в районе участка Калужско-Рижской линии метро ограничат с 21 января

19:06
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение ограничат в Москве с 21 января в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"С 21 января по 9 февраля ограничат движение в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. Для проезда городского транспорта будут организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью порядка девяти километров", – говорится в сообщении.
Выделенные полосы организуют на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая. Также проезд будет доступен только для наземного городского транспорта в районе остановки "Метро Беляево" и на участке от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской. При этом на Профсоюзной улице действующую полосу расширят до двух.
Кроме того, водители личного транспорта не смогут проехать по улице Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзной до дома 43, по дублеру улицы Профсоюзной – от дома 98к1 до улицы Миклухо-Маклая, а также по боковому проезду улицы Профсоюзной в районе домов 85к1 и 39/25.
Помимо этого, будет запрещен выезд со дворов домов 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзной, а также водители не смогут выехать со дворов домов 43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзную.
Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале и будут продублированы на электронных дорожных табло.
Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".
Отмечается, что на время закрытия станций будут запущены бесплатные автобусы КМ. Рядом с закрытыми станциями будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые помогут составить альтернативный маршрут.
Участок Калужско-Рижской линии станет недоступен для пассажиров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: