Москва освободила участников специальных инвестконтрактов от налога на прибыль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти установили нулевую ставку налога на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что СПИК позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции в промышленность: их участники в обмен на льготы обязуются создать или модернизировать производство.

"Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки. <...> В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов", – объяснил заммэра вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для участия в СПИК компании проходят конкурсный отбор. С одобренными кандидатами контракты заключаются на срок до 15 лет, если объем инвестиций не превышает 50 миллиардов рублей, и до 20 лет в остальных случаях. При этом в своих проектах они обязаны использовать современные технологии, утвержденные специальным перечнем.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, сегодня в Москве действуют пять подобных контрактов. В их рамках будут созданы, в частности, пищевые и строительные производства, автозапчастей, модернизированы здания технопарка и индустриального парка.

Например, один из контрактов предполагает, что компания "Элитгрупп Инвест" вложит не меньше 1,2 миллиарда рублей в создание мясоперерабатывающего комбината, который планируют запустить уже в 2022 году. По другому СПИК технопарк "Строгино" выделит 0,6 миллиарда рублей в модернизацию существующих объектов и строительство нового здания.

Ранее сообщалось, что за первые 10 месяцев 2021 года объем промышленного производства в Москве увеличился в среднем на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост наблюдался в сфере электрооборудования и одежды: их стали производить на 83% и 61% больше соответственно.

