Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло на 17,9%. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
"Пищевая промышленность города – это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них – производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Уточняется, что за 10 месяцев выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть, до 15,1 тысячи тонн. Выросло производство хлеба на 28%, до 108,5 тысячи тонн. Также объемы производства выросли в сфере переработки и консервации рыбы на 15,5%, до 30 тысяч тонн.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова отметила, что значительное сокращение налоговой нагрузки приводит к получению предприятием одного из специализированных статусов.
"Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них – пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей", – добавила она.
Помимо этого, промкомплексы могут получать льготные субсидии. С 2012 года 16 пищевых производств получили их на общую сумму более 970 миллионов рублей. Средства можно тратить на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей и возмещение затрат по техприсоединению предприятий к инженерным сетям.
Власти столицы применяют еще один инструмент поддержки предприятий в виде льготных займов. За последние два года было одобрено четыре займа по ставке 2–3% годовых на общую сумму 400 миллионов рублей.
В статусе промпредприятияй в Москве работают кондитерские фабрики "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", а также ряд хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающие предприятия, например "Дымовское колбасное производство" и "Царицыно".
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что с начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей, а за все время пандемии – больше 34 миллиардов рублей.
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