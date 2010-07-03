День танго отметят на ВДНХ 11 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На ВДНХ 11 декабря состоится празднование международного дня танго. Мероприятия будут проходить на трех площадках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Празднование международного дня танго состоится на трех площадках: на катке ВДНХ, в павильоне № 34 "Космос", а также в Доме культуры", – говорится в сообщении.
На катке с 17:00 до 22:00 состоится викторина "Мир танго", в рамках которой участникам разных возрастов надо будет искать аниматоров с большой красной розой, а также отвечать на вопросы.
Также москвичи и гости столицы смогут посмотреть шоу "Танго на льду".
"С 18:00 до 20:00 возле фонтана "Дружба народов" состоится танцевальное шоу "Танго на льду". Перед зрителями выступят опытные фигуристы. А чуть дальше, на "Аллее влюбленных", будут проходить мастер-классы по танго на льду", – говорится в сообщении.
Кроме того, программу подготовили и для тех, кто придет без коньков. В павильоне № 34 "Космос" пройдет пятиминутный перформанс "Балетное танго" от артистов театра "Кремлевский балет". Начало в 19:00 и в 20:00.
В 20:00 в Доме культуры на ВДНХ начнется мастер-классы по танго.
Попасть на каток и в павильон "Космос" все желающие смогут по обычным билетам. Посещение Дома культуры бесплатно, но нужна предварительная регистрация.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.
Для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.
"Москва сегодня": чем заняться зимой в столице
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