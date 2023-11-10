Интерактивный спектакль "Страсти в перьях" пройдет в Московском зоопарке 11 ноября

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Интерактивный спектакль "Страсти в перьях" пройдет в рамках проекта "Театр в библиотеке" в Московском зоопарке в 12:00 в субботу, 11 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Чтобы собрать перья у птиц пяти континентов, Чудо в Перьях отправляется в далекое и опасное путешествие, а хитрый Воробей летит к пернатым обитателям Московского зоопарка. Ведь в коллекции зоопарка есть птицы с разных континентов, значит, можно собрать перья быстро и легко. Но не тут-то было, ни одна из птиц не отдаст перо просто так. И придется Воробью просить помощи у зрителей", – говорится в сообщении.

После мероприятия для посетителей подготовили экскурсию с акцентом на обустройстве вольеров. Стоимость билета на концерт составляет 500 рублей. Также будет действовать "Билет именинника", по которому гостю вручат сувенир зоопарка. Он стоит 1 000 рублей.

Ранее стало известно, что заключительная лекция цикла "Миллионы лет назад" пройдет в Детском лектории Московского зоопарка 11 ноября. Зоолог, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Квартальнов расскажет о ледниковом периоде. На лекции гости узнают о том, виновны ли люди в исчезновении животных той эпохи, о местах сохранности условий, которые напоминают ледниковый период.

До этого в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. У 11-летнего яка Михаила и его партнерши Коры родилась самка. Она появилась на свет в августе.

Имя детеныша панды из Московского зоопарка станет известно 2 декабря