Два корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Черемушках в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Черемушках в следующем году. Они будут располагаться на улице Гарибальди, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время специалисты строят надземную часть. Корпуса планируются переменной этажности. Фасады зданий облицуют керамогранитной плиткой, фиброцементными и композитными панелями. На них установят металлические корзины для кондиционеров.

Дом будет рассчитан на 345 квартир, три из которых оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов.

В вестибюле жилой части здания сделают помещения для колясок, уборочного инвентаря и почтовых ящиков. В доме установят лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией.

Во дворе корпусов возведут детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, а также установят лавочки, фонари и пешеходные дорожки с антигололедным покрытием.

Ранее специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

Также стало известно, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.

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