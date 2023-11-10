Город выделил школам и детским садам Москвы 9 объектов недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город предоставил столичным образовательным учреждениям восемь зданий и одно помещение в период с июля по сентябрь 2023 года. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его данным, общая площадь объектов – свыше 36 тысяч квадратных метров. Отмечается, что город предоставляет объекты недвижимости для работы детских садов, учреждений дополнительного образования, колледжей и школ, потому что стремится создать комфортные условия для обучения юных москвичей.

"Все здания общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тысячи учащихся и воспитанников", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гаман добавил, что помещение площадью 553,2 "квадрата" закрепили за школой для повышения качества оказываемых образовательных услуг и расширения деятельности.

Пять зданий расположились в ТиНАО, их площадь 19,86 тысячи квадратных метров. Еще два здания площадью 13,5 тысячи "квадратов" находятся на севере города, говорится в тексте.

Одно здание – на востоке столицы, его площадь 2,2 тысячи квадратных метров. Помещение площадью 553,2 "квадрата" – в ЗАО.

Ранее сообщалось, что за пять лет город предоставил 84,3 гектара земли для реализации 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО. В частности, в Коммунарке открылась школа, рассчитанная на 1,1 тысячи мест.

До этого Собянин рассказал, что несколько социальных объектов строят и планируют в ЗАО Москвы. Так, в Солнцеве согласовали проект строительства школы и детского сада на 1 200 и 350 детей соответственно.

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов