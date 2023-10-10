Город выделил более 730 гектаров земли для реализации инвестпроектов за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столица выделила инвесторам без проведения торгов 734 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) за последние пять лет. На участках были возведены или строятся торговые и офисные центры, образовательные объекты, производственные предприятия и спортивные комплексы.

С представителями бизнеса с 2018 года заключили 430 договоров, добавил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он считает, что такая мера поддержки бизнеса позволяет создавать рабочие места, в том числе в удаленных районах Москвы.

Статус МаИП для своих проектов могут получить инвесторы, планирующие строительство важных для города объектов. Предпочтение отдается современным производствам, детским садам, школам, инновационным центрам, медучреждениям и высоким технологиям. Участки для возведения таких объектов выделяются в аренду без торгов.

С марта прошлого года как антикризисную меру поддержки компаниям, которые планируют возводить новые или расширять существующие производства, выделяют землю по ставке один рубль в год.

Город заключил соглашения о выделении земли по данной ставке с 20 инвесторами с прошлого года, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Общая площадь участков – около 70 гектаров.

Договоры заключаются на пять лет, в течение этого времени предприниматели смогут сэкономить на аренде почти 550 миллионов рублей, сказано в сообщении.

Подобный инструмент позволяет компаниям быстрее наладить выпуск важной для города продукции и создавать рабочие места. Предприятия появятся в разных административных округах столицы.

В частности, в городе создадут производства макаронных, мясных и кондитерских изделий, заводы по выпуску комплектующих для специальной пожарной техники и другой продукции, архитектурного бетона, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На этих предприятиях будет создано примерно 8,5 тысячи рабочих мест.

В 2022 году с инвесторами заключили 89 договоров аренды земельных участков, общая площадь выделенной им земли составила 168 гектаров. Так, в прошлом году при реализации МаИП в районе Ново-Переделкино на западе столицы был введен в эксплуатацию комплекс по производству продуктов питания из мяса площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. В текущем году началось строительство второй очереди этого мясокомбината.

Помимо этого, в прошлом году с инвестором заключили договор для строительства предприятия по изготовлению упаковки, которое появится на участке коммунальной зоны Пенягино в районе Митино на северо-западе города. Площадь составит 25 тысяч "квадратов". Для этих целей столица выделила застройщику участок площадью почти 2,5 гектара.

Между тем на юго-востоке Москвы построят комплекс по производству пластиковых и деревянных изделий, в том числе дверей и окон. Площадь предприятия составит около 4,4 тысячи квадратных метров, 0,32 гектара земли для этого выделили в районе Выхино-Жулебино.

Ранее Сергей Собянин заявил, что более 40 гектаров земли было предоставлено инвесторам для строительства промышленных комплексов и технопарков в Москве. Будут построены промышленный технопарк и 8 предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции.

Также отмечалось, что в Москве сегодня в рамках 13 масштабных инвестиционных проектов возводят промышленные и инфраструктурные проекты общей площадью больше 300 тысяч квадратных метров. В будущем на предприятиях смогут работать порядка 4,3 тысячи человек, уточнял Ефимов.

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве