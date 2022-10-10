Бочкарев: на станции "Текстильщики" БКЛ завершается отделка платформы

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается отделка платформы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Главной узнаваемой особенностью станции является потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка", – отметил он.

Бочкарев рассказал подробнее о ходе работ:

завершается архитектурное оформление платформенной части станции;

полностью отделаны гранитом береговые платформы и мостовые переходы между ними;

путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов, общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах;

платформенную часть украсит архитектурная подсветка голубого цвета.

В свою очередь, глава "Мипстрой 1" Константин Маслаков отметил, что отделочные работы продолжаются и вестибюлях № 1 и 2. Он подчеркнул, что для отделки станции "Текстильщики" используют материалы высокого качества и с долгим сроком службы. По его словам, уже выполнена укладка пола гранитом, а также облицовка стен мрамором и гранитом. В настоящий момент близятся к завершению работы по монтажу потолка.

Здесь также оборудованы турникеты и кассовый зал, установлена последняя секция из трех эскалаторов. До этого уже были обустроены шесть эскалаторов.

Ранее Бочкарев сообщил, что работы по устройству монолитных конструкций станционных комплексов на участке Троицкой линии метро завершены на 90%. Монолитные работы завершаются на пяти ее станциях – "Новаторской", "Университете Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевской" и "Мамыри". Специалисты приступили к их внутренней отделке.

До этого заммэра рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Бочкарев отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил он.



Монолитные работы завершены на станции "Новаторская" Троицкой линии метро

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