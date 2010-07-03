Спектакли и лекции. Чем заняться в заключительные дни "Золотой осени"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гастрономический фестиваль "Золотая осень" завершится в Москве уже 13 октября. Тем не менее у жителей и гостей столицы еще время, чтобы попробовать необычные продукты со всей страны и поучаствовать в мероприятиях культурной программы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Всего в выходные на площадках "Золотой осени" гостей ждет около 70 выступлений творческих коллективов. В программе концерты фолк-исполнителей и народных ансамблей, хореографические и акробатические шоу, спектакли по мотивам любимых сказок и тематические осенние постановки от московских уличных театров.
Также все желающие смогут освоить рецепты сезонных блюд, поучаствовать в мастер-классах, посетить выставку минералов и послушать лекции об особенностях Средневекового застолья. Занятия проходят в теплых шале и все они бесплатные.
12 и 13 октября на сцене площадки на Красной площади с 12:00 до 21:30 будут выступать творческие коллективы. На сцену выйдут артисты Московской школы акробатики, артисты детского танцевального коллектива "Непоседы", фольклорный ансамбль "Летавица", певица Катарина Юровская, Алексей Петрухин и группа "Губерния", а также участница первого сезона шоу "Голос. Дети" Соня Фисенко.
На площади Революции программа начнется в 15:00. Выступать будут Образцовый детский фольклорный ансамбль "Веретенце", кавер-группа FOLKBEAТ и фолк-группы "Партизан FM" и "Ярилов зной", а также фолк-исполнительница Варвары.
На окружных площадках "Золотой осени" поставят спектакли по мотивам сказок. На сцене площадки на улице Профсоюзной покажут "Морковные терки" и "В поисках Белоснежки". На площадке "Портовый городок" театр "Корабь" представит спектакль "Осенние традиции". Также здесь поставят спектакль "Конек-Горбунок".
В выходные гостей фестиваля ждут на бесплатных кулинарных мастер-классах. Желающих научат готовить "Дальневосточный салат" с морскими деликатесами, печь "Кавказские пирожки", сладкие булочки с начинкой из тыквы, приготовить ягодный смузи" и "медовые конфеты".
Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве 4 октября. На площадках мероприятия можно приобрести фермерские продукты и попробовать сезонные блюда. Главная тема 2019 года – "Инновации в сельском хозяйстве". Участники из регионов России привезли на фестиваль в столицу свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.
Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.
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