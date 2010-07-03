Цветочные баттлы и мастер-классы. Чем заняться на фестивале "Золотая осень"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 4 октября начинается масштабный гастрономический фестиваль "Золотая осень". Праздник охватит более 1500 адресов по всему городу. Культурная программа будет разворачиваться на 14 площадках: на Красной площади, площади Революции, переходе от Манежной площади к площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, улицах Школьной, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской, Матвеевской и Перерва.

В первые дни фестиваля в Москве будут проходить кулинарные и цветочные баттлы, выступления 5sta Family, Юлии Волковой, Влада Соколовского, фолк- и рок-групп, шоу барабанщиков и акробатов, мастер-классы по историческому фехтованию, и спектакли. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Подробное расписание работы площадок "Золотой осени" опубликовано на сайте "Московских сезонов".

Кулинарные баттлы – гастрономические шоу, в которых гости под руководством опытных шеф-поваров соревнуются в приготовлении необычных блюд. Желающим предложат приготовить десерты из сезонных овощей и фруктов. Оценивать кулинарное мастерство конкурсантов будут зрители. Состязания пройдут в субботу, 5 октября, с 15:00 до 17:00, на площади Славы и на улице Митинской, владении 31, а также в воскресенье, 6 октября, в это же время, на улице Городецкой, владении 1, Святоозерской, владении 1, и Ореховом бульваре, владении 24.

На "Сезонной кухне" на Красной площади 4 октября в 15:00 будет сварен тыквенный суп, в 16:00 – конфитюр из тыквы, апельсинов и ягод.

5 октября на площади Революции с 15:00 до 18:00 будет проходить зрелищное цветочное шоу. В центре Москвы жители столицы и туристы смогут насладиться свежестью живых цветов: флористы из TRIDVORNOVA Art-Bureau организуют цветочный баттл. Профессиональные флористы помогут командам гостей создать произведения из живых цветов, а зрители выберут самые красивые букеты. Вести цветочные соревнования будет телеведущая Юлия Барановская.

На сценах фестивальных площадок каждый день будут идти выступления творческих коллективов. Больше всего концертов и развлекательных программ запланировано на Красной площади. В пятницу программа на сцене этой площадки будет идти с 12:00 до 21:30, в субботу – с 12:00 до 20:30, в воскресенье – с 12:00 до 21:00. 4 октября в 17:00 будет проходить выступление артистов Московской школы акробатики, а в 21:00 – шоу барабанов TESLA BEAT.

На сцене площадки "Экспедиция Кропоткина" (улица Профсоюзная, владение 41), 4 октября, в 17:00 и 18.00, будет показан спектакль по мотивам сибирских сказок. Артисты в костюмах народов Сибири разыграют этнографические фольклорные сценки. 5 и 6 октября здесь будут выступать фолк-коллективы.

В первый день фестиваля на площадках "Портовый городок" (Ореховый бульвар, владение 24) и "Искусство эпохи модерн" (Матвеевская улица, владение 2) в 18:00 пройдут открытые уроки танцев XIX века.

На Красной площади с утра до вечера будет работать аттракцион – трасса для гонок на мини-электротракторах. 4, 5 и 6 октября, с 11:00 до 12:55 сеанс свободного катания. 4 октября, с 13:00 до 19:00, будут идти гонки и с 19:15 до 20:00 – свободное катание. 5 и 6 октября, с 13:00 до 18:00 - гонки, с 18:15 до 20:00 – свободное катание.

В шале "Гончарная мастерская" на Красной площади будут мастер-классы по работа на гончарном круге. 4 октября мастерская работает с 15:00 до 18:00. 5 и 6 октября – с 12:00 до 18:00. На улице Школьной по такому же расписанию будут идти уроки живописи и мозаики. На улице Профсоюзной, владении 41, гости фестиваля будут учиться вязать альпинистские узлы и различать минералы.

4 октября, в 17:00 здесь пройдет мастер-класс "минералы Сибири", а 5 октября, в 15:00, – занятие под названием "ремесло старателя". На Ореховом бульваре, владение 24 в пятницу, c 13:00 до 20:45, и в субботу и воскресенье, c 12:00 до 20:45 будут идти "морские занятия": VR-погружение, игровые сессии "Команда подводной лодки" и чтение морских сказок и мифов.

