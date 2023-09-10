Обновленный авиарий открыли в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московский зоопарк открыл обновленный авиарий ко Дню города. Большое крытое пространство для птиц находится на прежнем месте – на берегу Большого Пресненского пруда напротив пешеходного моста и вольера японских журавлей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что общая площадь модернизированного вольера – около 600 квадратных метров, высота – примерно шесть метров. Через весь авиарий тянутся два длинных дощатых мостика, по ним посетители могут гулять. Для каждого мостика сделали свой вход и выход через ворота с занавесами из легких цепочек.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, принцип пространства остался прежним: люди могут находиться в одном пространстве с птицами без особых ограждений. При этом посетители не могут сходить с дорожек, но любая птица сможет подойти близко, сесть на балки под крышей или залететь на сами дорожки.

На портале добавили, что после модернизации в авиарие стало больше разнообразных животных. Там поселились околоводные африканские птицы, а именно розовые фламинго, аисты ябиру, марабу, молотоглавы, колпицы, африканские цапли, ибисы и другие.

Помимо этого, вдвое увеличилось число зимних домиков для теплолюбивых птиц – теперь их четыре. В них специалисты сделали отопление и теплую воду. Для розовых фламинго также оборудовали пляжную полосу с мелким белым песком, чтобы им было удобнее передвигаться по берегу пруда.

Подчеркивается, что растительность пространства стала намного разнообразнее. Теперь это красивый в любое время года сад, которому не нужен особый уход. Там растут груши, яблони, горные ели, вишни, ели и тсуга канадская. Ивы расположились на береговой линии.

Внимание уделили также кустарникам и многолетним растениям. Кроме того, садовники высадили злаковые травы: мискантус китайский, двукисточник тростниковый, осоку пальмолистную и другие.

На портале подчеркнули, что для безопасности посетителей и птиц в авиарие постоянно находятся сотрудники службы охраны зоопарка, а также ведется видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что два бинтуронга появились в Московском зоопарке, самку зовут Фиона, а самца – Зефир. Обоим животным около года, ожидается, что пара сможет дать потомство.

Кроме того, проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября в связи с рождением детеныша панды. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

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