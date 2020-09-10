Москвичей заинтересовали вертолеты, летающие на севере города

Эксперт объяснил появление вертолетов на севере столицы

Жители севера Москвы рассказали, что в течение недели над их головами летают вертолеты. Один из них недавно приземлился в парке Дружбы в районе станции "Речной вокзал". У вертолета была военная раскраска, а оттуда выходили люди в камуфляже, сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что в этой зоне отдыха вертолеты появляются на протяжении последних четырех дней. Они сообщили, что выучили расписание их полетов: машина прилетает в 10:30, потом 10 минут кружит над районом и возвращается в парк Дружбы.

В зоне отдыха имеется территория, огороженная красно-белой лентой. Именно там из вертолета выходят люди в камуфляже. Они просят не заходить на огороженную территорию в целях безопасности.

Пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов сообщил Москве 24, что в столице нельзя летать на вертолетах без специального разрешения. Все полеты над столицей должны быть согласованы. Однако пока неизвестно, почему вертолеты прилетают в парк Дружбы.

"Полеты воздушных судов над Москвой в черте МКАД имеют место достаточно редко, так как это запретная зона. Полеты осуществляются строго по разовым разрешениям. Разрешение на использование столичного воздушного пространства выдает Московский филиал Госкорпорации по ОрВД", – отметил Ивашов.

Он добавил, что в связи с особым статусом Москвы для полета над ней необходимо получить согласование от спецслужб и городских властей. Что касается самолетов, то они не могут летать над Москвой ниже высоты 8,1 тысячи метров, это происходит в исключительных случаях, сообщил Ивашов.

Жители Москвы со многих районов присылают видео, на котором видно кружащие по воздуху вертолеты. Сообщается, что они принадлежат типу "Ми-8", который был изобретен в начале 1960-х годов. Он является самым массовым 2-двигательным вертолетом в мире.

Также Ми-8 входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Он используется для различных военных и гражданских задач.

Пока не удалось определить, к какому ведомству принадлежат эти вертолеты. Существует предположение, что это санитарная авиация. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о принципах ее работы.

"Санитарная авиация используется в случае чрезвычайных ситуаций. Естественно, вертолеты, которые относятся к санитарной авиации, имеют право залетать или работать в воздушном пространстве над теми зонами, которые определены <...> нашим правительством", – сообщил Баранец.

Недавно крушение вертолета произошло в Лагосе в Нигерии. В результате инцидента погибли два человека и еще один пострадал. Сообщалось, что разбившийся вертолет принадлежит компании Quorum Aviation.