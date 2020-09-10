Москвичей заинтересовали вертолеты, летающие на севере города

Эксперт объяснил появление вертолетов на севере столицы
Жители севера Москвы рассказали, что в течение недели над их головами летают вертолеты. Один из них недавно приземлился в парке Дружбы в районе станции "Речной вокзал". У вертолета была военная раскраска, а оттуда выходили люди в камуфляже, сообщили очевидцы.
Местные жители рассказали, что в этой зоне отдыха вертолеты появляются на протяжении последних четырех дней. Они сообщили, что выучили расписание их полетов: машина прилетает в 10:30, потом 10 минут кружит над районом и возвращается в парк Дружбы.
В зоне отдыха имеется территория, огороженная красно-белой лентой. Именно там из вертолета выходят люди в камуфляже. Они просят не заходить на огороженную территорию в целях безопасности.
Пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов сообщил Москве 24, что в столице нельзя летать на вертолетах без специального разрешения. Все полеты над столицей должны быть согласованы. Однако пока неизвестно, почему вертолеты прилетают в парк Дружбы.
"Полеты воздушных судов над Москвой в черте МКАД имеют место достаточно редко, так как это запретная зона. Полеты осуществляются строго по разовым разрешениям. Разрешение на использование столичного воздушного пространства выдает Московский филиал Госкорпорации по ОрВД", – отметил Ивашов.
Он добавил, что в связи с особым статусом Москвы для полета над ней необходимо получить согласование от спецслужб и городских властей. Что касается самолетов, то они не могут летать над Москвой ниже высоты 8,1 тысячи метров, это происходит в исключительных случаях, сообщил Ивашов.
Жители Москвы со многих районов присылают видео, на котором видно кружащие по воздуху вертолеты. Сообщается, что они принадлежат типу "Ми-8", который был изобретен в начале 1960-х годов. Он является самым массовым 2-двигательным вертолетом в мире.
Также Ми-8 входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Он используется для различных военных и гражданских задач.
Пока не удалось определить, к какому ведомству принадлежат эти вертолеты. Существует предположение, что это санитарная авиация. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о принципах ее работы.
"Санитарная авиация используется в случае чрезвычайных ситуаций. Естественно, вертолеты, которые относятся к санитарной авиации, имеют право залетать или работать в воздушном пространстве над теми зонами, которые определены <...> нашим правительством", – сообщил Баранец.
Недавно крушение вертолета произошло в Лагосе в Нигерии. В результате инцидента погибли два человека и еще один пострадал. Сообщалось, что разбившийся вертолет принадлежит компании Quorum Aviation.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: