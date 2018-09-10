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Город

10 сентября 2018, 16:52

Храм Николая Чудотворца в Кленниках отреставрируют

город культура

Фото: sobory.ru

Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по церкви Святителя Николая Чудотворца в Кленниках. Храм, находящийся по адресу: улица Маросейка, дом 5, строение 2, отреставрируют, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, здание является объектом культурного наследия.

"Для разработки реставрационного проекта специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить памятник, зафиксировать все его особенности. Это позволит избежать каких-либо накладок при проведении работ", – приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Название храма связано с кленовой рощей, ранее находившейся в этом месте.

Ранее сообщалось, что музей "Палаты бояр Романовых" откроют после реставрации в преддверии Дня города. Восстановлен внешний вид и интерьеры выставочной площадки.

Кроме того, в столице планируют отреставрировать здание Государственного биологического музея имени Тимирязева. Задание на разработку проекта восстановления выдал департамент культурного наследия города Москвы. Объект входит в состав комплекса коллекционера и мецената Петра Щукина и является объектом культурного наследия.

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