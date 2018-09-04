Палаты бояр Романовых откроются после реставрации в преддверии Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музей "Палаты бояр Романовых" откроют после реставрации в преддверии Дня города, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

"Уже 8 сентября столица РФ будет отмечать свое 871-летие. В честь Дня города музей "Палаты бояр Романовых" откроет свои двери после обширной реставрации и приглашает москвичей посетить обновленную экспозицию. Торжественное открытие планируется на 7 сентября, а для посетителей откроются двери уже 8 сентября", – отмечается в сообщении.

Во время реставрации рабочие провели ремонт штукатурки и обмазки стен фасадов, отделку деревянной поверхности стен, и реставрацию белокаменных поверхностей. Восстановлена покраска стен под руст, также у здания сменили сплошную обрешетку кровли. Ее покрыли медным листом "в шашку", восстановив водосточные трубы и фигурные элементы из меди.

В интерьерах реставрировали кирпичную кладку и белокаменные блоки. Восстановили стены и своды, штукатурку и обмазку. Отдельное внимание уделили приведению в порядок дощатых и паркетных полов и реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов, деревянной отделки интерьеров и печей. Обновили и систему отопления, электроснабжения и вентиляционное оборудование.

Палаты бояр Романовых – памятник гражданской архитектуры конца XV–XVII веков. Здание попало во владение боярина Никиты Захарьина-Юрьева в середине XVI века. Он был братом первой жены Ивана Грозного. В 1631 году на этой территории был основан Знаменский монастырь, где хранилась казна и архивы. В 1859 году палаты начали стали использовать как музей. Там посетители могут узнать обо всех аспектах патриархального быта московского боярства XVI-XVII веков.

Ранее сообщалось, что в столице планируют отреставрировать здание Государственного биологического музея имени Тимирязева. Задание на разработку проекта восстановления выдал департамент культурного наследия города Москвы. Объект входит в состав комплекса коллекционера и мецената Петра Щукина и является объектом культурного наследия.