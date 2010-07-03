Электробусы начали работать на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе столицы начали работать электробусы.

"Инновационный транспорт заменил автобусы на маршруте №107 – он связывает районы Очаково-Матвеевское, Филевский Парк и Фили-Давыдково. Электрические автобусы курсируют от станции метро "Филевский парк " до железнодорожной платформы "Матвеевская", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы "Мосгортранса".

Электробусы постоянно выходят на новые маршруты. Ожидается, что к концу года в городе будет насчитываться уже 300 единиц инновационного транспорта. Ходить они будут по 17 маршрутам. Транспорт начнет перевозить пассажиров еще по восьми маршрутам на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.

Столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

