Андрей Бочкарев: В Щукине приступили к активной фазе строительства школы на 800 мест

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Щукино приступили к активной фазе строительства школы на 800 мест в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны "Октябрьское поле". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.

Руководитель ведомства Андрей Бочкарев рассказал, что строители завершили подготовительные работы, уже смонтирован башенный кран. В настоящее время идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы, а также ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания.

По словам заммэра Москвы, площадь четырехэтажной постройки составит около 13 тысяч квадратных метров. Это будет первая в городе школа, возведенная в рамках договора о комплексном развитии территорий.

Он добавил, что открыть учебное заведение должны в 2023 году. Оно будет частью крупного жилого района на бывшей промышленной территории. В общей сложности здесь появится порядка 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тысяч "квадратов". В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену", – сказал Бочкарев.

Руководитель комплекса добавил, что на "Октябрьском поле" застройщик закончил возведение двух детских садов, еще три учреждения для дошкольников находятся на этапе проектирования.

Генеральный директор компании "РГ-Девелопмент", которая реализует проект новой школы, Татьяна Тихонова сообщила, что в новом учебном заведении оборудуют 32 специализированных класса, обустроят просторную столовую с кухней полного цикла, разместят актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал.

В планах провести благоустройство прилегающей территории, организовав площадки для занятий спортом и установив малые архитектурные формы, добавила она.

Девелопер уже ввел в эксплуатацию шесть жилых корпусов и два детских сада. В 2021 году должны быть сданы еще два дома и дошкольное учреждение. Благодаря образовательной инфраструктуре ЖК "Октябрьское поле" доступ к дошкольному и среднему образованию получат свыше 1,2 тысячи детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства учебного корпуса на территории школы в Куркине. Учебный корпус рассчитан на 550 мест.

