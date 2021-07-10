Андрей Бочкарев: В Щукине приступили к активной фазе строительства школы на 800 мест

11:56
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Щукино приступили к активной фазе строительства школы на 800 мест в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны "Октябрьское поле". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.
Руководитель ведомства Андрей Бочкарев рассказал, что строители завершили подготовительные работы, уже смонтирован башенный кран. В настоящее время идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы, а также ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания.
По словам заммэра Москвы, площадь четырехэтажной постройки составит около 13 тысяч квадратных метров. Это будет первая в городе школа, возведенная в рамках договора о комплексном развитии территорий.
Он добавил, что открыть учебное заведение должны в 2023 году. Оно будет частью крупного жилого района на бывшей промышленной территории. В общей сложности здесь появится порядка 200 тысяч квадратных метров недвижимости.
"Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тысяч "квадратов". В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену", – сказал Бочкарев.
Руководитель комплекса добавил, что на "Октябрьском поле" застройщик закончил возведение двух детских садов, еще три учреждения для дошкольников находятся на этапе проектирования.
Генеральный директор компании "РГ-Девелопмент", которая реализует проект новой школы, Татьяна Тихонова сообщила, что в новом учебном заведении оборудуют 32 специализированных класса, обустроят просторную столовую с кухней полного цикла, разместят актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал.
В планах провести благоустройство прилегающей территории, организовав площадки для занятий спортом и установив малые архитектурные формы, добавила она.
Девелопер уже ввел в эксплуатацию шесть жилых корпусов и два детских сада. В 2021 году должны быть сданы еще два дома и дошкольное учреждение. Благодаря образовательной инфраструктуре ЖК "Октябрьское поле" доступ к дошкольному и среднему образованию получат свыше 1,2 тысячи детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства учебного корпуса на территории школы в Куркине. Учебный корпус рассчитан на 550 мест.
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