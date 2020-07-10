Москва выделила займ в размере 100 млн рублей производителю систем безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Диагностика-М", которая специализируется на системах антитеррористической безопасности, получила льготный займ в размере 100 миллионов рублей от города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Производитель входит в число компаний, зарегистрированных в качестве резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Оборудование "Диагностик-М" – это интроскопы, досмотровые комплексы и медицинские аппараты.

Средства от городского займа, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, пойдут на закупку сырья, материалов и комплектующих.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, средства в рамках займа предоставляются на развитие.

"Заем на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке два процента годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

На получение займа могут претендовать только компании, обладающие положительной кредитной историей и деловой репутацией. Запрет накладывается в случае процедуры банкротства, наличия задолженностей, просроченных платежей или сомнительных активов.

Производителям предоставляют займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей, при этом собственные средства заемщика должны составлять в проекте не менее 30%.

В конце июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса якорного резидента технопарка и предоставлении налоговых льгот двум инновационным компаниям, которые работают в сфере медицинского оборудования и автоматизации в промышленности.

