Москва выделила займ в размере 100 млн рублей производителю систем безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компания "Диагностика-М", которая специализируется на системах антитеррористической безопасности, получила льготный займ в размере 100 миллионов рублей от города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Производитель входит в число компаний, зарегистрированных в качестве резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Оборудование "Диагностик-М" – это интроскопы, досмотровые комплексы и медицинские аппараты.
Средства от городского займа, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, пойдут на закупку сырья, материалов и комплектующих.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, средства в рамках займа предоставляются на развитие.
"Заем на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке два процента годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.
На получение займа могут претендовать только компании, обладающие положительной кредитной историей и деловой репутацией. Запрет накладывается в случае процедуры банкротства, наличия задолженностей, просроченных платежей или сомнительных активов.
Производителям предоставляют займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей, при этом собственные средства заемщика должны составлять в проекте не менее 30%.
В конце июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса якорного резидента технопарка и предоставлении налоговых льгот двум инновационным компаниям, которые работают в сфере медицинского оборудования и автоматизации в промышленности.
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