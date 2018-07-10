Канализационные люки в "Зарядье" украсят изображения растений и животных

Парк "Зарядье" украсят канализационными люками с изображением животных и растений, передает Агентство "Москва".

"Обычно в Москве канализационным люках не уделяют внимания, поэтому на них изображают невзрачные орнаменты. В "Зарядье" большое внимание обращают на детали, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов – это правильный ход, который придаст парку еще больше уникальности", – заметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что во многих европейских городах, а также в Японии и США промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города.

Для того, чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, на них нанесут логотип – листочек с узнаваемой штриховкой, которая не только придаст благородный вид элементу, но и позволит сделать люк менее скользким.

Гости парка смогут увидеть новые люки 17 июля. Заказчиком на их изготовление выступил генеральный застройщик парка "Зарядье" АО "Мосинжпроект".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству в парках столицы будут завершены до 1 сентября. По словам мэра, на территории парка "Ходынское поле" появятся холмы и альпийские горки высотой до 10 метров.