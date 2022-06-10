Парадный вход Исторического музея откроется для посетителей 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 15 июня для гостей Государственного исторического музея откроют вход со стороны Красной площади, через который раньше входили императоры и другие высокопоставленные личности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
По словам директора музея Алексея Левыкина, через парадный вход раньше заходили, в том числе Александр III и его супруга Мария Александровна, великий князь Сергей Александрович и его супруга княгиня Елизавета.
Торжественное открытие запланировано на 12:00. Ожидается, что на церемонии выступит также Ансамбль барабанщиц Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ".
"В год 150-летия музея мы считаем важным, чтобы любой желающий мог попасть в здание через Парадный вход, как это и было задумано основателями музея", – отметил Левыкин.
Для москвичей и гостей столицы музей также организовал насыщенную программу "Лето в музее". В рамках нее планируется провести мастер-классы и сеансы интерактивных и обзорных экскурсий по главной выставке.
Ранее сообщалось, что вход в Музей Победы будет бесплатным в День России, 12 июня. Платными останутся экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!".
В День России гости музея смогут прийти на концерт "Моя Россия", принять участие в мастер-классах, осмотреть экспозиции, а также познакомиться с боевой техникой на открытой площадке.
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