В Москве в непогоду дежурят порядка 300 бригад и 290 единиц техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В непогоду в столице дежурят порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"В некоторых районах столицы с 9 утра выпало до 8 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на западе города. Дождь продлится до конца дня. На городских улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.
Чтобы не допустить временных скоплений воды, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Остановки общественного транспорта и низинные места находятся под их особым контролем.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие три дня в столице выпадет порядка 30% месячной нормы осадков. По его словам, дожди будут идти в "ежедневном графике" в течение пяти дней.
Непогода накрыла российские регионы
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