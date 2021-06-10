В Кленовском построят культурный центр с театральной гостиной и балетным залом

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В поселении Кленовском построят новый культурный центр с театральной гостиной и балетным залом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
"Новый культурный центр планируется построить за счет городского бюджета в селе Кленово поселения Кленовского в ТиНАО. Это будет двухэтажное здание площадью свыше трех тысяч квадратных метров", – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в здании обустроят зрительный зал, помещения для хранения декораций и реквизита, костюмерные и артистические, студию раннего развития, библиотеку, буфет.
Также в планах обустроить клубную зону с залом хореографии, изостудией, студией декоративно-прикладного творчества, классом вокала. В новом культурном центре можно будет изучать информационные технологии, заниматься в швейных и столярных мастерских.
Бочкарев отметил, что будет благоустроена и прилегающая территория: выполнено озеленение, построены проезды и тротуары, организована стоянка на 25 машино-мест.
Разрешение на строительство культурного центра сроком до 14 декабря 2022 года уже выдано.
Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО появится новый многофункциональный центр. В здании появятся спортивные, торговые, развлекательные, бытовые и коммунальные объекты, а также предприятие общепита.
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