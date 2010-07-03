Москвичи увидят первое космическое селфи на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая.

Как рассказали в пресс-службе АО "ВДНХ", гости также смогут послушать экспертов в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.

Кроме того, на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, посвященные исследованию планет Солнечной системы и другим астрономическим явлениям Вселенной.

Финалом Дня астрономии станет наблюдение за Луной и Марсом под руководством члена Астрономо-геодезического объединения Оксаны Париченко, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с начала мая гости Парка неба в Московском планетарии смогут увидеть звезды и планеты в самый большой телескоп столицы.