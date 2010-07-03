Московский планетарий покажет звезды и планеты в самый большой телескоп

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С начала мая гости Парка неба в Московском планетарии смогут увидеть звезды и планеты в самый большой телескоп столицы. Об этом рассказали в пресс-службе планетария.

Астрономический сезон в Парке неба открывается 5 мая, отметили сотрудники планетария. "Здесь расположен самый большой телескоп в столице, предназначенный для массовых наблюдений за звездами и планетами", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". По словам астрономов, там будут проходить наблюдения Юпитера, Луны и Сатурна.

Как уточнили в пресс-службе, Парк неба можно будет посетить с 5 мая по сентябрь. Для этого нужно приобрести билет в Большой Звездный зал или отдельный билет в парк.

Кроме того, отметили сотрудники планетария, летними вечерами в парке устраивают концерты под открытым небом, а в сентябре там проходит ежегодная акция вечерних наблюдений "100 часов астрономии".

Ранее сообщалось, что в столичном планетарии стартует программа романтических свиданий. После закрытия планетария экскурсовод проведет влюбленные пары по Парку неба, а затем они понаблюдают за звездным небом в телескоп большой обсерватории.