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16:31

Экологическая акция "Разделяй и используй" стартует в Москве 15 апреля

город экология

16:31

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем

Экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяй и используй" пройдет в столице с 15 по 28 апреля. Москвичи смогут сдать на переработку бумагу, картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мобильные пункты для приема мусора будут установлены на территории 10 административных округов столицы. Всего планируется охватить порядка 50 школ, 10 университетов и 10 наиболее популярных мест города.

Помимо этого, рамках акции учащиеся образовательных учреждений смогут принять участие в традиционном конкурсе. Три школы, собравшие максимальное количество отходов (по весу), получат сертификаты на озеленение кабинетов.

Акция стартует 15 апреля в 10:00 у дома 26, расположенного на Арбате. В ней традиционно примут участие глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский и руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

Акция "Разделяй и используй" призвана популяризировать практику раздельного сбора мусора, направлена на информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья, а также о том, как правильно подготовить отходы к переработке.

"Москва в цифрах": акция по сбору мусора

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