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10:54

Новая хоккейная коробка появится в усадьбе Люблино

город благоустройство Мой район

10:54

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Фото: depositphotos/Y-Boychenko

В усадьбе Люблино оборудуют новую хоккейную коробку с искусственным льдом, а около нее будет раздевалка с пунктом проката, гараж для льдоуборочной машины и киоск. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

Отмечается, что концепция предполагает создание двух спортивных зон. Одну сделают в западной части парка, в состав которой и войдет хоккейная коробка, другая будет немного южней. Площадь ледового поля составит около 800 квадратных метров.

"Новую площадку может использовать любой желающий. Летом здесь можно будет играть в мини-футбол, а зимой в хоккей или просто кататься на коньках", – говорится в сообщении.

Также в усадьбе ведутся работы по обновлению входных групп. Всего в парке 11 входов. В настоящий момент все старые входные группы уже демонтированы. Сейчас ведутся работы по установке шести новых конструкций на сложившихся пешеходных маршрутах.

Предполагается, что входы будут иметь прямоугольную форму, а для облицовки конструкций используют вертикальные панели из лиственницы. Также сообщается, что четыре входные группы обустроят с возможностью для проезда транспорта.

Работы по благоустройству и озеленению территории усадьбы Люблино начались в декабре. Проект благоустройства направлен на сохранение историко-культурной ценности усадьбы.

"Москва в цифрах": парк "Усадьба Люблино"

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