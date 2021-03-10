Мороз не повлиял на работу систем жизнеобеспечения столицы – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на морозы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Там напомнили, что прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в Москве более чем за 70 лет метеорологических наблюдений.

"Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха – до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице продолжают убирать снег и вывозить его на утилизацию, очищать кровли и выступающие элементы фасадов зданий.

"Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", – добавили в комплексе городского хозяйства.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала этой весны и с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.

Кроме того, аномальные морозы ожидают жителей Центральной России в ближайшие три дня. В Москве столбики термометров опустятся до минус 21–23 градусов, в Подмосковье и Центральной России – до минус 20–25, местами до минус 28 градусов.