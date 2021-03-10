Ракова рассказала, как меняется Главархив Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Каждый год в России 10 марта отмечают День архивов. В этот день Петр I подписал "Генеральный регламент или устав", определяющий основы организации государственного управления в стране. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в столице запустили несколько онлайн-сервисов, а также открыли доступ к уникальным документам, создали онлайн-клуб мемуаристики для москвичей старшего возраста.

"Московский архив действительно стал более открытым. В День архивов хочется подчеркнуть, что это не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье. Радостно сознавать, что в последнее время интерес к истории только растет, поэтому и наша работа оказывается нужной и востребованной", – приводятся в материале слова Раковой.

Как уточняется, с ноября прошлого года можно подать заявку на выдачу архивных документов в электронном виде.

Заявки принимают в трех читальных залах Главархива, у каждого из которых своя специализация. Так, в одном доступны документы до и после 1917 года, а также метрические книги, второй специализируется на научно-технической документации столицы и документах из личных собраний. В третьем читальном зале собраны кино-, фото- и аудиоматериалы.

Кроме того, в 2020 году открылся новый зал научно-справочной библиотеки, в котором посетители могут самостоятельно находить ряд справочных изданий. Раньше их предоставляли только сотрудники архива.

На сегодняшний день оцифровано уже свыше 11 миллионов документов. Наибольший интерес у жителей столицы вызывают метрические книги церквей: в них можно найти информацию о своих предках.

В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.

