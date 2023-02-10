Современный комплекс глубокой переработки нефти появится на МНПЗ к 2025 году

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Вице-премьер РФ Александр Новак оценил работу нового комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ. Такой комплекс появится и на Московском нефтеперерабатывающем заводе к 2025 году, сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".

Этот комплекс позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, что является рекордным показателем для нефтеперерабатывающих заводов России и мира.

Новак напомнил, что Владимир Путин обозначил максимально эффективную переработку нефти ключевой задачей российской нефтегазовой отрасли.

"Мы заметно продвинулись в достижении этой цели в том числе благодаря проекту "Газпром нефти" в Омске. Омский НПЗ – самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности", – уточнил вице-премьер.

Он подчеркнул, что появившиеся при модернизации предприятия технологические наработки можно распространить на всю нефтеперерабатывающую отрасль России. По мнению Новака, это не только обеспечит внутренний рынок качественной продукцией, но и будет способствовать укреплению технологического суверенитета РФ.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подчеркнул, что компания последовательно реализует программу модернизации нефтеперерабатывающих активов. По его словам, к 2025 году общий объем инвестиций в проект превысит 900 миллиардов рублей.

Дюков уточнил, что после модернизации Омский НПЗ стал одним из самых современных и эффективных предприятий в России и мире.

"С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов", – указал председатель правления "Газпром нефти".

В июне 2022 года Сергей Собянин посетил МНПЗ и заявил, что после третьего этапа модернизации предприятие станет самым экологически чистым во всей Европе. Он пояснил, что на заводе каждый год улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива.

Градоначальник назвал третий этап модернизации самым сложным, технологичным и финансовоемким. Однако, уточнил мэр, завод продолжает его реализовывать, несмотря на санкции и экономические сложности.



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