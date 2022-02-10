Дом культуры "ГЭС-2" получил престижный экологический сертификат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "ГЭС-2" первым из культурных учреждений РФ получил один из самых престижных экологических сертификатов LEED (Leadership in Energy&Environmental Design) Gold, который подтверждает экологичность использованных в музее способов проектирования и возведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам представителей организации, LEED является одной из самых строгих систем сертификации "зеленых" зданий в мире. Чтобы получить данный документ, нужно соблюдать необходимые требования LEED и набрать определенное количество баллов в зачетных категориях, предусматривающие параметры, среди которых экономия воды и энергии, влияние на природу, чистота воздуха внутри сооружения, а также качество и происхождение строительных материалов.

В пресс-службе уточнили, что при сертификации "ГЭС-2" были получены баллы за модернизацию уже существующего сооружения, переработку или утилизацию половины отходов строительства, максимизацию открытого пространства, создание проекта дождевой канализации, системы фильтрации грунта и сбора дождевой воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Проект получил баллы и за создание парковочных мест для велосипедов и электромобилей, установку солнечных батарей на крыше, а также за применение сертифицированной древесины.

Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.

Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы. Гости могут посетить там выставочные залы, кинотеатр, библиотеку, концертный зал, студии и мастерские, а также кафе и ресторан.

