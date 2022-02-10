Дом культуры "ГЭС-2" получил престижный экологический сертификат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект "ГЭС-2" первым из культурных учреждений РФ получил один из самых престижных экологических сертификатов LEED (Leadership in Energy&Environmental Design) Gold, который подтверждает экологичность использованных в музее способов проектирования и возведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По словам представителей организации, LEED является одной из самых строгих систем сертификации "зеленых" зданий в мире. Чтобы получить данный документ, нужно соблюдать необходимые требования LEED и набрать определенное количество баллов в зачетных категориях, предусматривающие параметры, среди которых экономия воды и энергии, влияние на природу, чистота воздуха внутри сооружения, а также качество и происхождение строительных материалов.
В пресс-службе уточнили, что при сертификации "ГЭС-2" были получены баллы за модернизацию уже существующего сооружения, переработку или утилизацию половины отходов строительства, максимизацию открытого пространства, создание проекта дождевой канализации, системы фильтрации грунта и сбора дождевой воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Проект получил баллы и за создание парковочных мест для велосипедов и электромобилей, установку солнечных батарей на крыше, а также за применение сертифицированной древесины.
Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.
Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы. Гости могут посетить там выставочные залы, кинотеатр, библиотеку, концертный зал, студии и мастерские, а также кафе и ресторан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: