В столице установили более тысячи часов с электронным блоком управления

Почти 1100 циферблатов с электронным блоком управления установлено на улицах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Как пишет мэр столицы, сейчас в Москве насчитывается ровно 1082 циферблата с электронным блоком управления. Их работу контролируют круглосуточно.

Если жители города заметят, что часы встали или отстают по времени, можно обратиться в диспетчерскую "Службы времени" по номеру телефона: +7 (499) 267-30-71.

Ранее часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах, появились на Центральной и Большой прогулочной аллеях ВДНХ. Установка циферблатов стала еще одним шагом к восстановлению исторического облика выставки. Дизайн часов разработали на основе архивных фотографий и чертежей.

У часов есть вечерняя подсветка, они синхронизируются по GPS и ГЛОНАСС. Это обеспечивает долговременную бесперебойную работу даже при отключении электричества. Кроме того, был усовершенствован механизм, который выдержит даже сильные морозы.