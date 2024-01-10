Ярко-красные панели используют для отделки новостройки по реновации в Бибиреве

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Ярко-красные панели и стальные кассеты используют для отделки новостройки по программе реновации в столичном районе Бибирево. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что здание будет состоять из трех секций, его общая площадь составит около 35 тысяч квадратных метров. Новостройку планируют возвести по адресу улица Корнейчука, владение 47А.

Бочкарев подчеркнул, что проект нового жилого комплекса по реновации на 457 квартир согласовала Москомархитектура.

"Архитекторы пошли на смелый шаг и использовали в отделке красный цвет, дополнив его ритмичными вертикальными "поясами" из стальных кассет. Корзины под кондиционеры задекорировали алюминиевыми листами с перфорацией", – сказал он.

Для отделки наружных стен специалисты используют оцинкованные стальные кассеты, фиброцементные панели, штукатурку и стемалит в зоне пилонов первого этажа, добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его информации, лоджии квартир будут остеклены. Согласно проекту, входные группы в жилые секции будут с улицы и со стороны двора, их сделают доступными для маломобильных категорий граждан. На первом этаже появятся помещение колясочной и консьерж.

Ранее в Тимирязевском районе начали заселять новостройку, возведенную в Линейном проезде в рамках программы реновации. В нее переезжают жители домов 32, корпуса 1, и 36, корпуса 2, на Дмитровском шоссе и дома 3 в Локомотивном проезде.

До этого в районе Выхино-Жулебино началось строительство дома для участников программы реновации. Он расположится по адресу Ташкентская улица, земельный участок № 14/3.

Более 4 млн кв м жилья введено в эксплуатацию по программе реновации