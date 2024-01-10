Производство электроники и оптических изделий выросло в Москве на 19,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство электроники и оптических изделий в Москве выросло на 19,5% за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Производством компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний. Они разрабатывают материнские платы, системные блоки, базовые станции и другие товары.

"За январь – октябрь 2023 года столичные предприятия этой сферы увеличили объем производства на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", – сообщил Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за 10 месяцев 2023 года компании отгрузили товаров почти на 400 миллиардов рублей. Показатель вырос на 36,6% в сравнении с 2022 годом.

Ранее стало известно, что столичная компания "Лассард" выпустила за 2023 год 60 единиц лазерного оборудования, что в три раза превысило производственные объемы прошлого года. Товарная линейка производителя включает более 200 наименований.

