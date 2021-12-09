Схема движения изменится на участках Ленинского проспекта и Пятницкого шоссе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Схема движения транспорта изменится на участках Ленинского проспекта и Пятницкого шоссе в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Так, с 15 декабря 2021 года по 15 декабря 2022 года из-за строительных работ будет ограничено движение на участке Ленинского проспекта – от владения 87 до владения 91. При этом сохранится выделенная полоса для общественного транспорта и три полосы для автомобилей.
Также строительные работы будут проводиться с 16 декабря на участке Пятницкого шоссе в сторону области – от владения 52 до владения 56. Для транспорта сохранят одну полосу движения и одну выделенную полосу. Ограничения продлятся до 31 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время до 21 декабря в связи с проведением дорожных работ. Ограничения действуют с 02:00 до 04:00 по нечетным дням.
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