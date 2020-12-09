"Кулинарную лавку братьев Караваевых" опечатали за нарушение мер против COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал "Кулинарную лавку братьев Караваевых" в Весковском переулке за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"На предприятии отсутствовал контроль со стороны юридического лица ООО "Одиссея" за масочным режимом посетителей, не соблюдалось социальное дистанцирование между обеденными столиками, не в полном объеме проводилось обеззараживание воздушной среды помещений, не были представлены документы (акты выполненных работ), подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха специализированной организацией за 2020 год", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо того, специалисты выяснили, что в заведении не было журнала учета получения и расходования дезинфицирующих средств и графиков проведения дезинфекции помещений. В ходе рейда не было предоставлено результатов тестирования сотрудников заведения на COVID-19.

В отношении юридического лица составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КОАП РФ. "Кулинарной лавке братьев Караваевых" временно запретили деятельность, само предприятие общепита в ЦАО опечатали.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную FABULA в ТиНАО за нарушение антиковидных мер. Материалы проверки направлены в Щербинский районный суд для решения вопроса о приостановке деятельности на срок до 90 суток.