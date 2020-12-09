"Кулинарную лавку братьев Караваевых" опечатали за нарушение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Роспотребнадзор опечатал "Кулинарную лавку братьев Караваевых" в Весковском переулке за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"На предприятии отсутствовал контроль со стороны юридического лица ООО "Одиссея" за масочным режимом посетителей, не соблюдалось социальное дистанцирование между обеденными столиками, не в полном объеме проводилось обеззараживание воздушной среды помещений, не были представлены документы (акты выполненных работ), подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха специализированной организацией за 2020 год", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Помимо того, специалисты выяснили, что в заведении не было журнала учета получения и расходования дезинфицирующих средств и графиков проведения дезинфекции помещений. В ходе рейда не было предоставлено результатов тестирования сотрудников заведения на COVID-19.
В отношении юридического лица составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КОАП РФ. "Кулинарной лавке братьев Караваевых" временно запретили деятельность, само предприятие общепита в ЦАО опечатали.
Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную FABULA в ТиНАО за нарушение антиковидных мер. Материалы проверки направлены в Щербинский районный суд для решения вопроса о приостановке деятельности на срок до 90 суток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: