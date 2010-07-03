Обновленная билетная система на МЦД работает без перебоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Обновленная билетная система на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) работает корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"По итогам первого дня запуска обновленной системы оплаты и контроля проезда на МЦД более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов функционирует в штатном режиме", – отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на рост пассажиропотока, все системы МЦД работают без перебоев, а в электропоездах нет скоплений людей. Для помощи пассажирам на станциях находятся сотрудники, которые объясняют особенности новой тарифной системы и напоминают о необходимости валидации на вход и выход.

В понедельник Московские центральные диаметры заработали в платном режиме. Тестирование билетных систем завершилось. Проезд можно оплатить "Тройкой" или соцкартой. Для пассажиров доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.

Ранее специалисты проверили все турникеты на бесперебойную работу со всеми видами пересадок. Двухнедельный тестовый режим позволил наладить программное обеспечение.

