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Город

17:01

Исторические здания на Пречистенке будут отреставрированы

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отреставрируют исторические здания на улице Пречистенке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Под программу капитального ремонта попали жилой дом П. И. Голохвастова, построенный в 1780-е годы, а также флигель усадьбы надворного советника П. А. Самсонова 1830-х годов постройки.

"Владелец должен отреставрировать уцелевшие части зданий, сохранив их историческую и культурную ценность. Все требования, предусмотренные законодательством по охране объектов культурного наследия, должны быть строго соблюдены", – сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Отмечается, что оба здания являются объектами культурного наследия регионального и федерального значений. Общая площадь построек составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Жилой дом П. И. Голохвастова с погребами причисляется к одним из старейших зданий на Пречистенке. С ним по соседству расположен восточный флигель усадьбы надворного советника П. А. Самсонова. Оба здания находятся в пешей доступности от станции метро "Парк культуры".

Ранее сообщалось, что Парк Победы в Москве реконструируют до конца года. Работы по благоустройству парка на Поклонной горе планируют завершить в конце декабря.

"Это наш город": Парк Победы в Москве реконструируют до конца года

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