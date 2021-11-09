Тоннелепроходка между будущими станциями метро "Мамыри" и "Бачуринская" готова на 66%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходка между будущими станциями Троицкой линии метро "Мамыри" и "Бачуринская" завершена на две трети, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

"Мы продолжаем строительство участков Троицкой линии метро. На территории ТиНАО сейчас ведется проходка тоннелей на перегоне между будущими станциями "Мамыри" и "Бачуринская". Работы выполнены на две трети", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на перегоне применяется несколько проходческих комплекса диаметром шесть метров, которые нужны для сооружения однопутных тоннелей.

"Щит "Дарья" преодолел свыше 1,6 километра, что составляет 64% длины левого перегонного тоннеля. А правый тоннель пройден на 72% – щит "Евгения" прошел более 1,8 километра", – рассказал заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что длина перегона достигает больше 2,5 километра.

"Трасса тоннелей проходит по территории Новомосковского округа – от деревни Мамыри до поселения Газопровод, вдоль Калужского шоссе. Работы ведутся на глубине от 7 до 18 метров, преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках", – пояснил гендиректор "Мосинжпроекта".

Ранее сообщалось, что в столичном метро до 2024 года продлят восемь линий. Всего возведут 25 станций и три электродепо.

В первую очередь завершат строительство БКЛ. Также планируется закончить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровской на участке "Селигерская" – "Физтех", станции "Новомосковская" Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка".