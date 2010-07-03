Завод "Газтрубпласт" построит сборочный цех на Очаковском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заседании 9 октября Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным приняла решение предоставить предприятию "Газтрубпласт" земельный участок площадью 0,53 гектара.

Он расположен рядом с домом № 18, строение 3 на Очаковском шоссе. На нем планируют возвести здание Центра развития технологий для ЖКХ со сборочным цехом. Площадь новой постройки составит 5,3 тысячи квадратных метров.

Завод "Газтрубпласт" – флагманское предприятие группы "Полимертепло" и партнер МОЭК по повышению эффективности внутриквартальных тепловых сетей в столице. На предприятии производят гибкие трубы из сшитого полиэтилена и нержавеющей стали. Их используют в системах тепло- и водоснабжения.

Как пояснили специалисты, в отличие от традиционных металлических труб, полимерные могут прослужить без ремонта до 50 лет. Кроме того, прокладывать такие трубы можно путем горизонтально-направленного бурения без вскрытия дорожного полотна. Это позволяет избавить москвичей от неудобств, связанных с земляными работами на улицах города.

Ранее сообщалось, что в Красной Пахре появится завод по производству окон и стройматериалов. Решение о предоставлении в аренду участка земли площадью 1,3 гектара приняли на заседании ГЗК в начале августа.