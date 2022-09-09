Москвичам рассказали о реализации программы "От дома до дома"

Около полутысячи московских улиц преобразили за последние 9 лет

Программа "От дома до дома" является тем же проектом, что и "Моя улица", однако немного меньше, рассказал Москве 24 заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Надо сказать, что за последние 9 лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик. Мы привыкли к тому, что идем по нашим улицам – они чистые, ухоженные. Но, безусловно, может быть, где-то кто-то там что-то бросил… Но город занимает первые места и занимал, и мировое сообщество признавало нас лидерами в создании городской среды, и мы были первыми и, по сути дела, остаемся сейчас", – отметил он.

По словам заммэра, ежегодно городские программы согласовываются с жителями столицы. Бирюков подчеркнул, что до Дня города привели в порядок 3 156 объектов.

Среди готовых объектов заместитель градоначальника упомянул:

Битцевский лесопарк;

"Покровское-Стрешнево";

Яузу;

Волоколамское шоссе;

Камешковскую улицу;

площадь ДНР.

"Просто красота, исторический центр, воссозданный облик этих красот, освещение великолепное, соблюдена вся архитектура, вся история, все историческое наследие сохранено", – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в порядок привели 6 переулков, в том числе Вознесенский, расположенный рядом с Тверской улицей.

Он уточнил, что также были завершены работы рядом с Павелецким вокзалом и на Кожевнической улице.

Большое интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.

В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.

