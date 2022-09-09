Москвичам рассказали о реализации программы "От дома до дома"

Около полутысячи московских улиц преобразили за последние 9 лет
Программа "От дома до дома" является тем же проектом, что и "Моя улица", однако немного меньше, рассказал Москве 24 заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Надо сказать, что за последние 9 лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик. Мы привыкли к тому, что идем по нашим улицам – они чистые, ухоженные. Но, безусловно, может быть, где-то кто-то там что-то бросил… Но город занимает первые места и занимал, и мировое сообщество признавало нас лидерами в создании городской среды, и мы были первыми и, по сути дела, остаемся сейчас", – отметил он.
По словам заммэра, ежегодно городские программы согласовываются с жителями столицы. Бирюков подчеркнул, что до Дня города привели в порядок 3 156 объектов.
Среди готовых объектов заместитель градоначальника упомянул:
Заммэра подчеркнул, что в порядок привели 6 переулков, в том числе Вознесенский, расположенный рядом с Тверской улицей.
Он уточнил, что также были завершены работы рядом с Павелецким вокзалом и на Кожевнической улице.
Большое интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.
В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: