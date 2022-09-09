Бирюков рассказал о влиянии санкций на работу столичной системы ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все целевые программы и задачи, поставленные Сергеем Собяниным, несмотря на введенные Западом санкции, были выполнены к 1 сентября. Город подготовили к работе в осенне-зимний период вовремя, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью Москве 24.

"Мы справились, об этом можно более подробнее говорить, со всеми городскими программами по созданию комфортной городской среды. Были приняты необходимые решения и пересмотрены все технические задания на внедрение новейших технологий, ремонта оборудования, на основе российского товара. Мы полностью заместили наши потребности на российский товар", – заявил он.

По словам Бирюкова, было время, когда власти достаточно часто использовали, например в системах иллюминации и освещения города, зарубежные составляющие. Однако на сегодняшний день столица смогла перейти на отечественные продукты.

"Здесь никакого сбоя не будет. Даже вот мы пользовались в большом количестве рассадой цветочной, привозили ее из Голландии и так далее, сегодня наше городское предприятие – зеленая служба озеленения – в своих теплицах, в своих садах выращивает то, что необходимо для украшения нашего города", – рассказал заммэра.

Большое интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что ограничительные меры, введенные против РФ, не повлияют на строительство новых станций метро и МЦД в Москве, которые планируется запустить в конце следующего и в начале 2024 года.

Он подчеркнул, что количество и объем строительства новой инфраструктуры мэр города держит под личным контролем, а предпочтение отдается российским комплектующим, и по всем ключевым компонентам решения уже были найдены.

