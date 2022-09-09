Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москвичам рассказали о подготовке города к отопительному сезону
Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону, в прошлые годы город перенес холода без каких-либо серьезных перебоев в подаче тепла. Об этом в интервью Москве 24 рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Прошедшие 11 зимних периодов мы не имели никаких глобальных отключений, аварий, нарушений технологических процессов. И на сегодняшний день можно сказать, что мы в этом алгоритме подготовились к осенне-зимнему периоду 22–23-х годов", – сказал вице-мэр.
Он отметил, что специалисты отремонтировали значительную часть инженерных коммуникаций. Ежегодно, по его словам, они обновляются на 2,5%, что позволяет не допустить избыточного расхода тепло- и электроэнергии. На сегодняшний день к работе готовы порядка 200 объектов теплогенерации, в том числе крупнейшие столичные ТЭЦ.
"Конечно же, погода такая, что от больших, высоких температур, плюсовых, мы приходим к более низким. Уже сейчас мы начали подавать тепло в городские системы, по заявкам лечебных учреждений, дошкольных учреждений, идет подача тепла", – добавил Бирюков.
Подводя итог, он отметил, что бесперебойная подача тепла и электроэнергии будет обеспечена и в ближайшие праздничные дни. То же касается и уборки городских территорий.
Большое интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.
Ранее в Мосгордуме напомнили, что решение о начале отопительного сезона принимается, когда среднесуточные температуры не превышают 8 градусов в течение пяти дней. Так, в прошлом году подача тепла в жилые дома столицы началась 13 сентября, а в позапрошлом – 28 сентября.
Десяткам соцучреждений Москвы включили отопление
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