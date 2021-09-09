Участникам платформы "Электронный дом" рассказали, на что потратить призовые баллы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пользователи платформы "Электронный дом" начали получать призовые баллы за активность. Баллы доступны только обладателям стандартной или полной учетной записи на mos.ru.
Потратить накопления можно в магазине поощрений проекта "Активный гражданин" и обменять на сувениры из нового раздела "Электронный дом", передает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, в разделе "Мероприятия" предлагают оформить сертификаты на посещение "Москвариума" и музея "Москва-Сити", а в категории "Транспорт" можно пополнить транспортную карту "Тройка" или выбрать экскурсию по городу.
Также можно приобрести полезные сувениры с логотипом сервиса. Среди них – настенные часы, ночник, рюкзак, брелоки, мельница для специй, увлажнитель воздуха и многое другое.
"Также москвичи могут перечислить баллы в благотворительные фонды. Ассортимент подарков в магазине поощрений регулярно расширяется, поэтому советуем активным участникам чаще туда заглядывать", – рассказал Пищелко.
"Электронный дом" доступен всем участникам платформы, которые зарегистрировались до 31 августа 2021 года включительно. Зарегистрировавшиеся 1 сентября и позже получают доступ к разделу в течение 7 дней после регистрации.
В конце июля Сергей Собянин рассказал о платформе "Электронный дом". По словам мэра столицы, с помощью этого сервиса собственники жилья могут самостоятельно принимать решение по смене управляющей компании.
"Мегаполис технологий": электронные услуги
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