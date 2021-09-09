На дублере Ленинского проспекта изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат на нескольких участках дублера Ленинского проспекта в связи с проведением инженерных работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Схема движения изменится с 16 по 30 сентября. Водители смогут проехать по одной полосе на участке в районе дома 68/10 и в районе дома 66. Кроме того, там нельзя будет парковаться.

Ограничения уже действуют в районе дома 64/2 на Ленинском проспекте. Их ввели до 30 октября. Для автомобилистов доступна одна полоса, парковочное пространство временно ликвидировали.

Ранее сообщалось, что из-за строительства БКЛ движение в районе Зюзино будет ограничено до 30 декабря.