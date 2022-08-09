Филиал Государственного исторического музея построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экспозиционно-выставочный центр для филиала Государственного исторического музея построят в Москве в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства.

Так, здание общей площадью 10 700 квадратных метров построят в центре Москвы. При этом завершить строительство центра планируют в 2024 году.

"В его стенах будет размещена историческая экспозиция, посвященная 500-летию основания Московского Новодевичьего монастыря", – говорится в сообщении.

Комплекс оборудуют современными мультимедийными средствами для создания выставок. На новой площадке организуют церковно-археологические, историко-культурные и искусствоведческие проекты.

На территории здания устроят стоянку для посетителей музея и туристических автобусов.

Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Кроме того, оформляются договоры и соглашения с ресурсоснабжающими организациями для выносы действующих коммуникаций.

Ранее сообщалось, что строителям выдали разрешение на возведение центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы. Будущий стадион сможет вместить свыше 15 тысяч зрителей. Центральная арена по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".

