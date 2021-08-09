Время работы Московского зоопарка сократили на час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режим работы Московского зоопарка сокращается на один час. Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте" столичного зоосада.

"До осени еще далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы зоопарка на 1 час", – говорится в публикации.

При этом уточняется, что зоопарк по-прежнему продолжит работать ежедневно без выходных. Зоопарк будет работать с 07:30 до 21:00, а детская территория – с 09:00. Вход будет закрываться в 20:00.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов красных и розовых фламинго. По словам сотрудников парка, сейчас птенцы больше похожи на маленькие серые комочки на тоненьких ножках.

Как сообщили в зоопарке, уже через несколько месяцев маленькие фламинго начнут краснеть, однако даже через год у них еще будет виден серый цвет на перьях.

